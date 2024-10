Acidente com caminhão que levava algodão complica trânsito na Rodovia Raposo Tavares, na Grande SP

Um acidente com um caminhão que levava algodão complica o trânsito na Rodovia Raposo Tavares, na altura de Cotia, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira (2). O motorista perdeu o controle e atingiu a mureta de proteção na altura do Km 21, no sentido interior. Três faixas chegaram a ser totalmente bloqueadas, mas a carreta já foi retirada para o acostamento e uma faixa de rolamento está liberada para o fluxo de veículos. Não há informações sobre feridos.

Por volta das 7h, a rodovia acumulava cinco quilômetros de filas no sentido interior. Por conta da curiosidade dos motoristas, o tráfego também era lento no sentido Capital.

A carga de algodão ficou espalhada nas pistas e um princípio de incêndio foi registrado, mas o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a situação.

Por volta das 7h20, o caminhão já estava no acostamento e era realizada a retirada do algodão da rodovia. Ainda não há previsão de liberação total da rodovia.

Suspeita de roubo

De acordo com a TV Globo, informações iniciais apontam que o caminhão foi roubado durante a madrugada de hoje. O criminoso teria retirado o caminhoneiro da direção e era ele quem conduzia o veículo, mas perdeu o controle.

Ainda não há informações se o suspeito foi preso e se o responsável pelo caminhão estava com ele no momento da batida.