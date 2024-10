Paraná Pesquisa: Marçal sobe e encosta novamente nos líderes Nunes e Boulos na corrida à Prefeitura de SP

A corrida eleitoral na cidade de São Paulo volta a embolar no primeiro pelotão, de acordo com o último levantamento do Paraná Pesquisa, com o crescimento de 2 pontos percentuais de Pablo Marçal (PRTB) e a estagnação dos seus principais adversários.

Apesar do crescimento do influenciador, o atual prefeito Ricardo Nunes lidera com 27% das intenções de voto e Guilherme Boulos em segundo, com, 25%, mas empatados dentro da margem de erro, que é de 2,6 pontos percentuais. Marçal, que tinha 20,5% e passou para 22,5% está em terceiro, mas pela margem de erro continua empatado com Boulos.

A menos de uma semana do primeiro turno das eleições para prefeito de São Paulo, o número de votos brancos e nulos e não sabem ou não responderam continua alto: são 4,6% e 3,5%, respectivamente.

No segundo pelotão, Tabata Amaral (PSB) aparece na frente do apresentador José Luiz Datena (PSDB), ela com 8.9% e ele com 6%, muito próximos da margem que configura empate técnico,

Confira o cenário da pesquisa estimulada:

Ricardo Nunes (MDB): 27,0%

Guilherme Boulos (PSol): 25,0%

Pablo Marçal (PRTB): 22,5%

Tabata Amaral (PSB): 8,9%

José Luiz Datena (PSDB): 6,0%

Marina Helena (Novo): 1,7%

João Pimenta (PCO): 0,1%

Bebeto Haddad (DC): 0,2%

Ricardo Senese (UP): 0,2%

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,2%

PESQUISA ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, onde os nomes dos candidatos não são apresentados para os entrevistados, Ricardo Nunes subiu de 19,7% para 19,9%, enquanto Boulos obteve 18,4% e Pablo Marçal ficou com 17,3%, também configurando um empate técnico dentro da margem de erro.