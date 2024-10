Mulher é autuada por tentativa de homicídio qualificado ao atear fogo no próprio companheiro em Maceió, AL

Recentemente, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificado após colocar fogo no corpo do próprio companheiro, no bairro Salvador Lira, em Maceió, capital do estado de Alagoas.

De acordo com informações do portal G1, a vítima, que também não teve a identidade revelada, contou à Polícia Militar (PM) que estava bebendo com a companheira quando sentiu que ela havia jogado um líquido em seu corpo.

A princípio, o homem pensou ser água e só notou que era álcool quando a suspeita acendeu um fósforo e jogou nele. A vítima teve 43,5% do corpo queimado e foi internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

A mulher também teve algumas partes do corpo queimadas, cerca de 9%. Os dois deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Benedito Bentes.

No entanto, por causa da gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser transferido para o HGE. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez a transferência. A mulher foi atendida e, em seguida, autuada pelo crime cometido.

Jovem tenta ajudar a mãe durante uma briga com o companheiro e as duas são esfaqueadas no interior de MG

No domingo do dia 22 de setembro, uma discussão entre um casal terminou com uma mulher, de 35 anos, e sua filha, de 19, esfaqueadas, em Uberlândia, município situado no interior do estado de Minas Gerais.

De acordo também com o G1, a Polícia Militar informou que tudo começou com uma discussão e, em seguida, o homem, que não teve a identidade divulgada, quebrou o celular da companheira.

Para evitar que a briga continuasse, a mulher pediu para que o companheiro saísse de casa. Ao simular que pegaria algumas roupas, ele a surpreendeu com facadas nas costas, na mão e nas pernas.

Ao pedir por socorro, a filha da vítima conseguiu intervir na situação, mas acabou sendo ferida pelo homem com uma facada na mão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a mulher para o pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Já a jovem, foi levada para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Roosevelt. Não há informações sobre o suspeito.