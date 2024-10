Dezenas de mortos e mais de 1000 desaparecidos à medida que o furacão Helene atinge a Carolina do Norte

Cerca de mil pessoas foram relatadas como desaparecidas após a passagem devastadora do furacão Helene por um condado na Carolina do Norte. Além das 30 pessoas que morreram, mais de 1.000 pessoas desapareceram.

As autoridades do Condado de Buncombe relataram o terrível acontecimento e convocaram uma reunião de emergência com equipes de resgate.

Helene deixa mais de mil pessoas desaparecidas em Buncombe

As autoridades também anunciaram um site para encontrar os desaparecidos: “mais de 1000 relatórios até agora”, disse um oficial local. “Estamos fazendo o melhor que podemos”, disse o xerife do Condado de Buncombe, Quentin Miller, sobre a dificuldade de acessar certas áreas devido a desabamentos de estradas e infraestruturas.

Foi acrescentado que esperam que as pessoas desaparecidas estejam entre aquelas que simplesmente não têm eletricidade e não conseguem se comunicar. No entanto, Asheville já tem 30 das 36 mortes confirmadas no estado da Tar Heel, disse o governador Roy Cooper.

As operações de busca não param

“Continuamos realizando operações de busca e sabemos que estas também podem incluir operações de recuperação”, disse Miller. As áreas mais afetadas são Fairview, Black Mountain, Swannanoa e Barnardsville.

Serviços de emergência em Buncombe

A gerente do Condado de Buncombe, Avril Pinder, disse que os serviços de emergência estavam cientes das necessidades da comunidade.

"Ouvimos você. Precisamos de comida e precisamos de água", disse Pinder. "Meus funcionários têm feito todos os pedidos possíveis ao estado para obter apoio e estamos trabalhando com todas as organizações que se ofereceram para ajudar. Minha promessa é que estamos muito próximos e você terá mais informações antes do final do dia."

Bill Norton, da Duke Energy, acrescentou que estão fazendo todos os esforços para combater o impacto de Helene: “A região montanhosa da Carolina do Norte é verdadeiramente inacessível em muitas áreas devido a deslizamentos de terra e inundações,” disse ele. “Estamos utilizando helicópteros e drones para avaliar os danos, mas será um esforço que durará vários dias.”