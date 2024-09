O debate entre candidatos e candidatas à Prefeitura de São Paulo promovido pela UOL, em parceria com a Folha de S. Paulo, na manhã desta segunda-feira (30), foi marcado, mais uma vez, por uma série de ataques pessoais entre os políticos.

Em formato de ‘banco de tempo’, onde cada candidato teve o total de 20 minutos para falar em quatro blocos, participaram do debate Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB), candidatos mais bem colocados nas pesquisas, segundo o último Datafolha, divulgado no dia 26 de setembro.

Nunes aparece com 27%, Boulos com 25%, Marçal com 21% e Tabata com 9%.

"É uma ameaça de morte?" questiona Marçal após fala de Ricardo Nunes Imagem: reprodução Youtube (@Folha)

Embate entre Marçal e Nunes marca debate

Ricardo Nunes foi questionado diversas vezes por Pablo Marçal sobre um boletim de ocorrência feito pela esposa do atual prefeito e candidato a reeleição, com um suposto caso de agressão.

Nunes não comentou a questão afundo, mas pediu desculpas para a esposa pelo caso ser exposto, dizendo: “A gente vai se livrar desse cara, que está ganhando só em rejeição”.

Logo na sequência, Marçal aproveitou o momento para questionar se aquilo seria uma ameaça. “É uma ameaça de morte?”, perguntou o candidato do PRTB, que continuou:

“Você falar que ama sua esposa eu não duvido não, você parece que é um cara que ama ela mesmo, agora você não respondeu porque ela registrou [boletim de ocorrência]. Ela estava embriagada, ludibriada, alienada? Ninguém entendeu isso até hoje”.

Nunes respondeu as provocações, dizendo que não iria cair nos ‘golpes’ do empresário.

“Ele é acostumado a dar golpe, não vou cair no seu golpe. Você deu golpe nos velhinhos, ainda adolescente. Escute seu pai, Pablo Henrique.”

Marçal pede para que Boulos termine seu mandato e diz que irá pedir sua ajuda quando for prefeito

Guilherme Boulos também foi provocado por Marçal, que chegou a pedir para que o candidato do PSOL terminasse seu mandato enquanto deputado federal.

“Boulos, você não vai ganhar a eleição. Essa eleição não é sua. Você já tem o cargo de funcionário público. Termine o que você está fazendo. Eu como prefeito vou te ligar e vou pedir sua ajuda, para de fato fazer o maior programa de habitação nessa cidade”.