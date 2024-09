Prêmio da Lotofácil sai para o interior de São Paulo

Duas apostas vão dividir o prêmio do sorteio deste sábado da Lotofácil, segundo a Caixa Econômica Federal, e os dois sortudos ganhadores são do interior do estado de São Paulo. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Angatuba e Bauru e cada um dos felizardos vai engordar sua respectiva conta bancária em R$ 694.978,53.

ANÚNCIO

Os números sorteados foram:

01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23

Também foram premiados neste sorteio 308 apostas que acertaram 14 pontos e cada uma delas ganhou R$ 1.351,77. Na faixa dos 13 acertos, 10.211 apostas levaram R$ 30,00 cada.

PRÓXIMO SORTEIO

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre na segunda-feira (30) e deve pagar aos apostadores que acertarem todos os números o prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

O sorteio será realizado a partir das 20h e pode ser acompanhado pelos canais da Caixa no Facebook e no Youtube.