Famoso por corridas de cavalos, Jockey Club oferece atividades gratuitas para famílias na Zona Sul de SP

O Jockey Club de São Paulo, localizado no bairro Cidade Jardim, na Zona Sul da Capital, é famoso pelas competições de Turfe, que são as corridas de cavalo esportivas. O que muita gente não sabe é que o local oferece uma série de atrativos gratuitos para famílias, como visitação de edifícios históricos, exposições artísticas, extensa área verde e playgrounds para crianças.

A entrada no local é gratuita e o estacionamento custa R$ 25. Entre as atrações oferecidas estão um “espaço kids”, além de uma ampla área verde, onde é possível fazer caminhadas e piqueniques. Nos dias em que ocorrem os grandes prêmios, os pequenos podem fazer passeios de cavalos e pôneis. Essa programação especial pode ser acompanhada no site oficial ou nas redes sociais do Jockey.

Quem estiver em busca de boa gastronomia, também encontra renomados restaurantes como “Cena Jockey”, “Iulia Gastronomia & Eventos” e “Ferra Jockey”, que funcionam de quarta-feira a domingo. Os valores das refeições podem ser conferidas nos locais.

Já as corridas de cavalo ocorrem aos sábados, a partir das 13h30. O hipódromo conta com quatro pistas, incluindo uma raia de grama de 2.119 metros e uma raia de areia de 1.993 metros. Além disso, os visitantes podem conhecer de perto os cavalos da raça Puro-Sangue Inglês e aprender sobre os cuidados que esses animais recebem.

Edifícios históricos em Art Déco

O espaço fica localizado no maior complexo mundial de edifícios em área da ocupação em Art Déco, tombado pelo Estado de São Paulo. Esse estilo arquitetônico que surgiu na década de 1910 e é caracterizado por composições luxuosas e design linear.

Ao longo do tempo, esse estilo incorporou elementos mais acessíveis, como aço e concreto, influenciando diversos artistas e resultando em edifícios icônicos, como o ‘Empire State Building’, produções culturais, como o romance ‘O Grande Gatsby’ (transformado em filme em 2012), e monumentos como o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno.

Para garantir a permanência desse patrimônio, desde 2020, é realizado o Programa de Restauro, que realiza intervenções para preservação do prédio desde sua estrutura, como as tribunas sociais, o pórtico, o passadiço, os salões sociais, paredes, piso, portas, telhas, escadas e rampas, até o mobiliários, como poltronas, cadeiras, mesas de centro, vasos, luminárias e entre outros itens, mantendo a autenticidade do estilo Art Déco. A iniciativa também oferece o Ateliê de Artes e Ofícios, com cursos profissionalizantes voltados para a preservação e restauração.

“O estilo Art Déco foi uma das grandes revoluções artísticas do século passado, inspirando edifícios e obras culturais ao redor do mundo. Ter no Brasil um complexo tão influente é um privilégio, e nossa missão é preservar esses edifícios e incentivar sua visitação”, destaca Wolney Unes, diretor técnico da Elysium Sociedade Cultural, organização responsável pelo restauro.

Serviço: