Na costa e no interior: estas são as cidades que o furacão Helene afetará nos Estados Unidos

O furacão Helene está se movendo para o mar e está gerando ondas em St. Pete Beach, no Golfo do México

O alerta sobre o Furacão Helene está apenas começando. De acordo com as autoridades, o fenômeno está se intensificando rapidamente à medida que se move em direção à costa dos Estados Unidos, e espera-se que o furacão, considerado potencialmente perigoso, atinja a região de Big Bend, na Flórida.

ANÚNCIO

As autoridades emitiram avisos cruciais à população, destacando a necessidade de evacuar áreas vulneráveis devido à ameaça de inundações e ventos fortes.

Quais áreas dos Estados Unidos poderiam ser afetadas pela passagem do furacão Helene?

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA emitiu alertas de furacão para grande parte da costa oeste da Flórida, especialmente em áreas como Big Bend, onde se espera que o impacto seja mais severo.

Em cidades como Tallahassee e Gainesville, as autoridades já ordenaram a evacuação de milhares de pessoas devido à possibilidade de um aumento do nível do mar de até 20 pés acima do nível do solo, o que representa um sério risco de inundações e ondas destrutivas.

Para piorar as coisas, os efeitos de Helene podem até mesmo afetar estados distantes da costa, como Tennessee, Kentucky e Indiana. "Eles terão fortes chuvas no interior causadas pelo furacão, e as tempestades levarão um tempo para diminuir uma vez que estejam na área", disse Brian McNoldy, pesquisador ambiental da Universidade de Miami.

Os ventos de força de furacão e as chuvas torrenciais podem se espalhar para o interior, afetando também cidades no norte da Flórida, sul da Geórgia e partes das Carolinas. Deslizamentos de terra também são previstos nas áreas montanhosas dos Apalaches do sul.

De acordo com várias fontes, esse fenômeno meteorológico "ameaça trazer ventos devastadores que podem causar danos significativos a estruturas e propriedades. As rajadas de vento mais intensas, localizadas no olho, vão penetrar em terra, afetando vastas áreas do sul e sudeste dos EUA."

A recomendação para a população é começar a tomar medidas de proteção o mais rápido possível, pois espera-se que as condições de tempestade tropical comecem durante o decorrer desta quinta-feira e a chegada em terra firme é esperada à noite.