X de volta? Empresa pede que Alexandre de Moraes libere rede social após cumprimento de ordens judiciais

O X, anteriormente conhecida como Twitter, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a volta do funcionamento no Brasil nesta quinta-feira (26).

Segundo o g1, os representantes da empresa entregaram os documentos pedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles também informaram que as exigências do STF foram cumpridas, sendo elas:

indicação de um representante legal da empresa no Brasil;

bloqueio de perfis de nove investigados no STF;

pagamento de multas impostas por descumprimento de ordens judiciais (o Supremo bloqueou R$ 18 milhões do X e Starlink, empresas de Elon Musk.

Elon Musk disse que não vai atender determinação de Alexandre de Moraes e rede social X pode ser suspensa no Brasil (Reprodução/Instagram/STF)

De acordo com os advogados, o “X adotou todas as providências indicadas por Vossa Excelência como necessárias ao reestabelecimento do funcionamento da plataforma no Brasil”.

Por que o X está bloqueado?

A rede social foi bloqueada no Brasil no final de agosto, após a empresa descumprir uma série de ordens judiciais impostas pelo ministro Alexandre de Moraes.

No último final de semana, o ministro solicitou, tanto ao X quanto aos órgãos públicos, mais informações sobre:

a situação cadastral da empresa no Brasil;

a validade da indicação da advogada Rachel Villa Nova Conceição como representante legal da firma no país;

o cumprimento efetivo das decisões judiciais – incluindo a derrubada de contas que divulgaram mensagens antidemocráticas e criminosas.

As empresas e os órgãos responderam ao pedido. Agora cabe à Moares avaliar o material e decidir se libera ou não a rede social de atuar no país. Contudo, não há um prazo determinado para que o ministro estabeleça a liberação ou ainda se ele necessita de outros documentos ou posicionamentos para se decidir.