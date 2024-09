VÍDEO: Motorista de aplicativo leva ‘mata-leão’ de cliente que não queria pagar corrida, na Grande SP

A motorista de aplicativo Larissa Freire, de 26 anos, foi agredida por um passageiro que não queria fazer o pagamento após uma corrida, em Osasco, na Grande São Paulo. Uma câmera instalada por ela dentro do veículo mostrou quando o homem, que estava acompanhado de uma mulher e uma criança, começou a discutir por conta do pagamento e depois atacou a vítima com um “mata-leão” (assista abaixo).

Larissa publicou o vídeo da agressão nas redes sociais e logo a história viralizou. Nas imagens, ela apareceu falando com a empresa de aplicativo, explicando que o passageiro em questão não queria fazer o pagamento naquele momento e queria fazer a quitação “na próxima corrida”. O homem estava no banco traseiro.

Na sequência, o homem começou a gritar com a condutora, abriu a porta do lado do passageiro e empurrou a mulher e a criança que o acompanhavam para fora. Porém, ele esqueceu o celular no veículo, sendo que Larissa pegou o aparelho. Enquanto ela acelerava para sair do local, o passageiro conseguiu entrar novamente no carro e começou a agredi-la, dando o golpe conhecido como “mata-leão”.

Depois, o homem desceu do carro e continuou ameaçando Larissa, sendo que ainda chutou o carro, provocando danos na lataria.

A motorista de aplicativo, então, seguiu para uma delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal e dano. Ela disse que pretendia levar o aparelho celular do agressor até o polícia, com o objetivo que ele comparecesse para se explicar.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) destacou que a condutora “recebeu orientações sobre o prazo para apresentar uma representação criminal contra o autor da agressão”.

Não há informações se o agressor foi identificado e convocado a se explicar. A Uber informou, em nota, que o passageiro teve a conta banida da plataforma.

“A Uber também já está colaborando com as investigações das autoridades, na forma da lei. A empresa informa, ainda, que todas as viagens na plataforma são cobertas por um seguro para despesas médicas hospitalares e odontológicas, que foi disponibilizado à motorista parceira”, destacou a empresa.