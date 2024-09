Caso Luka Dias: acusado de torturar jornalista irá a júri popular em outubro

Fred Henrique Lima Moreira, acusado de torturar a, até então namorada, Luka Dias, irá a júri popular em 15 de outubro. O caso ocorreu em Copacabana, Rio de Janeiro, em abril de 2022.

Na ocasião, a jornalista conseguiu fugir do apartamento do ex, onde foi torturada pelo suspeito por três dias. Dois meses após as agressões, Luka precisou realizar uma cirurgia no maxilar, devido a um processo inflamatório. Ao todo a vítima realizou três procedimentos médicos. Fred Henrique foi preso acusado de tentativa de feminicídio, estupro, cárcere privado e tortura.

Relembre o caso

Fred e Luka Dias mantiveram um relacionamento por oito meses e, segundo texto do ‘Extra’, o homem demonstrava ser violento e manipulador, onde já constava anotações em sua ficha criminal por violência doméstica, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e resistência.

As agressões contra Luka Dias ocorreram em 31 de dezembro de 2021 e novamente em 26 de abril de 2022. Nesta segunda ocasião, o suspeito começou a acusar a então namorada de de infidelidade, passando a golpeá-la nas pernas, costas e cabeça com um cassetete.

Ao acordar na manhã do dia seguinte, a jornalista tentou pedir socorro, mas recebeu ao menos três golpes ‘mata-leão’. O agressor ainda arremessou a namorada no chão após puxá-la pelo cabelo, dando golpes em sua cabeça, até ela desmaiar. A vítima conseguiu deixar o apartamento e procurou a delegacia.

Ainda em 2022, após conseguir escapar, Luka continuou sendo ameaçada pelo homem antes dele ser detido. Enquanto a jornalista estava no hospital ela recebeu uma mensagem do ex-, que a ameaçava dizendo: “Um dia tu sai (sic), hospital não é eterno”.

“Durante todo o tempo em que passávamos juntos, ele entrava na minha mente de alguma forma. Apesar de ser agressivo, me contava uma história muito triste da vida e da família dele e eu acabava o desculpando, por achar que ele fazia isso por causa do sofrimento que passava. Ele dizia passar muito bullying por ser gordo e que a mãe o espancava. Hoje, depois de tudo que me aconteceu, vejo que o perdão que dei me ferrou e me levou a quase morrer. Acredito que ele realmente ia me matar!”, relatou a mulher ao ‘O Globo’ na época.