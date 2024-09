Quina 6542 vai pagar prêmio de R$ 1,2 milhão

Um milhão e duzentos mil reais é o prêmio que será pago ao apostador que acertar as cinco dezenas do concurso 6542 da Quina, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina são:

09, 32, 57, 59, 73

SORTEIO ANTERIOR

Nenhum apostador acertou as dezenas no sorteio de ontem da loteria e o prêmio ficou acumulado. Entretanto, trinta e oito apostas acertaram a quadra e cada uma delas faturou R$ 6.811,91.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.