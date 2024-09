Inmet emite ‘alerta laranja’ para onda de calor em todo estado de São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um ‘alerta laranja’ nesta quarta-feira para o estado de São Paulo em função da onda de calor que deve manter a temperatura 5º C acima da média pelos próximos três dias.

O ‘alerta laranja’ é o segundo em uma escala de três, onde o primeiro, amarelo, significa ‘perigo potencial’, o segundo, laranja, significa ‘perigo’ e o terceiro, vermelho, grande perigo. As duas últimas faixas põem em risco a saúde das pessoas que vivem nas áreas afetadas.

A temperatura máxima prevista para hoje na cidade de São Paulo é de 36º C e a umidade relativa do ar pode cair a níveis abaixo dos 20%, considerados críticos.

Nesta situação, A Defesa Civil alerta a todos que permaneçam em casa, evitem exercícios físicos nos horários mais quentes do dia e se mantenha hidratados.

ALERTA VERMELHO NO RS

Enquanto o estado de São Paulo sofre com o ‘alerta laranja’ para o calor, o Inmet emitiu para as cidades na fronteiro do Rio Grande do Sul um ‘alerta vermelho’, de grande perigo, para tempestades com acumulado de chuva que podem chegar a 100 mm/dia e provocar o transbordamento de rios, alagamento e deslizamento de encostas.

O alerta vale para a região metropolitana de Porto Alegre e para as cidades mais ao sul, que fazem fronteira com o Uruguai.