VÍDEO: Professor de história é morto durante tentativa de roubo de moto na Grande São Paulo

O professor de história Josué Gonçalves da Silva, de 40 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram quando a vítima circulava em uma motocicleta e passou a ser perseguida por dois criminosos. Houve a abordagem e o docente tentou impedir o roubo, quando acabou baleado e não resistiu.

ANÚNCIO

Veja a movimentação dos suspeitos no vídeo divulgado pela “TV Record”:

O crime ocorreu no último sábado (21). As imagens mostram quando o professor seguia em sua motocicleta pela Rua Francisco Nogi, no bairro Jardim Capim-Guassu, e passou a ser perseguida pelos criminosos. O momento da abordagem não foi registrada, mas no vídeo é possível ouvir o barulho dos tiros disparados pelos bandidos. Na sequência, eles fugiram sem levar nada.

Josué não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Investigadores do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes, que fica na mesma região, estiveram no local e realizaram o trabalho de perícia.

Os investigadores analisam as imagens que registraram a movimentação dos suspeitos para tentar identificá-los. Até a manhã desta terça-feira (24), no entanto, ninguém havia sido preso.

Luto

O corpo do professor foi sepultado no domingo (22), em um cemitério de Suzano, no Alto Tietê. Ele lecionava na Escola Estadual Sérgio Estanislau de Camargo, em Guaianases, na Zona Leste de São Paulo.

A Secretaria de Educação de São Paulo lamentou a morte de Josué e informou que as aulas foram suspensas na segunda-feira (23). A pasta destacou, ainda, que disponibilizou psicólogos para prestar apoio à comunidade escolar.

Nas redes sociais, familiares e amigos de Josué também lamentaram a perda do professor, que dava aulas há 13 anos. “Você deixará um legado pelo combate das desigualdades e por uma educação de qualidade”, escreveu uma amiga.