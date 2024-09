Veja justificativa de produtor de Pablo Marçal ao dar soco em marqueteiro de Ricardo Nunes: “Instintivamente”

Após dar um soco em Duda Lima, marqueteiro e integrante de Ricardo Nunes (MDB), Nahuel Medina, o produtor de Pablo Marçal (PRTB), disse que agiu “institivamente”.

A confusão aconteceu logo após o debate entre os candidatos e candidatas à prefeitura em São Paulo exibido pelo Flow Podcast na noite desta segunda-feira (23).

Ao final do programa, após Marçal ser expulso por descumprir uma das regras, uma confusão generalizada começou nos bastidores, com Medina desferindo um soco no rosto de Duda.

Nas redes sociais, o produtor de Marçal disse: “Eu só me defendi instintivamente”. Ele foi encaminhado ao 6º DP (Vila Clementino) para prestar depoimento.

Duda Lima foi levado ao hospital após sentir tonturas.

Veja justifica de produtor de Pablo Marçal ao dar soco em marqueteiro de Ricardo Nunes: “Instintivamente” Imagem: reprodução Instagram (@medinamaker)

Confusão começou após Marçal ser expulso

Faltando poucos segundos para o final do debate, Marçal descumpriu uma das regras, chamando Nunes de ‘bananinha’. Desta forma ele foi repreendido pelo jornalista Carlos Tramontina.

Tramontina, mediador do debate, explicou logo no início que estavam vetados insultos, ofensas, xingamentos e uso de apelidos pejorativos. Assim, o candidato que desrespeitasse essa medida, seria advertido por três vezes. Se ainda assim continuasse insistindo, poderia ser expulso.

Pablo Marçal passou a chamar Ricardo Nunes por um apelido, enquanto dizia que, se ele for eleito, o candidato do MDB será preso pela Polícia Federal. Mesmo sendo advertido repetidamente por Tramontina, o ex-coach continuou insistindo na mesma linha e, faltando 10 segundos para suas considerações finais, foi expulso do debate.

Após o empresário ser expulso, Medina discutiu com o marqueteiro nos bastidores, desferindo um soco.

Veja:

Confusão antes do debate

A troca de farpas entre Marçal e Nunes começou antes do debate. Na chegada, enquanto eles se cruzaram pelos bastidores, o ex-coach gritou que iria colocar o candidato do MDB “na cadeia em 2025″ e ainda voltou a apelidar o atual gestor como “tchutchuca do PCC”.

Nunes rebateu dizendo que “quem prende é a polícia” e ainda chamou Marçal de “condenadinho”.