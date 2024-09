“Nunca vou aprovar agressão”: Confira o que Pablo Marçal disse após ser expulso de debate

Após ser expulso do debate promovido pelo Flow News entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta segunda-feira (23) e ver seu cinegrafista Nahuel Medina agredindo o marqueteiro Duda Lima, integrante da equipe de Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), se pronunciou sobre a confusão, defendendo seu produtor.

“Ele (Duda) avançou, agrediu o integrante da minha equipe e ele na reação acabou desferindo um soco contra ele. Infelizmente, as pessoas estão sem esse equilíbrio emocional na nossa sociedade. É o que eu falo todos os dias, que a gente precisa de ensinar, desde a base no ensino público, a inteligência socioemocional”, comentou Marçal com jornalistas logo após o debate.

Já nas redes sociais, o empresário abriu uma transmissão ao vivo no Instagram, disponibilizando trechos do vídeo em seguida, afirmando que Medina foi cercado pela equipe do prefeito candidato a reeleição, mas disse que é contra agressão.

“Vieram várias pessoas para cima dele, e ele acabou ficando acuado ali. Nunca vou aprovar agressão nem da equipe de Nunes, nem da minha”, disse Marçal, que completou dizendo que seu produtor agiu em legítima defesa. Ele também aproveitou para relembrar a agressão de Datena a ele, durante debate na TV Cultura.

“Duda Lima ficou comemorando que eu fui expulso, ele agrediu fisicamente o Medina, e o Medina agiu em legítima defesa. O Datena fez uma agressão e saiu escoltado pela polícia”.

“Não tenho versão light”

Em fala ao colunista Igor Gadelha, do site ‘Metrópoles’, Marçal disse que não está moderando o tom durante a campanha eleitoral para prefeito de SP. “Eu não tenho versão light”, disse Marçal.

Entenda a expulsão de Marçal

O jornalista Carlos Tramontina, mediador do debate, explicou logo no início que estavam vetados insultos, ofensas, xingamentos e uso de apelidos pejorativos. Assim, o candidato que desrespeitasse essa medida, seria advertido por três vezes. Se ainda assim continuasse insistindo, poderia ser expulso.

Pablo Marçal passou a chamar Ricardo Nunes por um apelido, enquanto dizia que, se ele for eleito, o candidato do MDB será preso pela Polícia Federal. Mesmo sendo advertido repetidamente por Tramontina, o ex-coach continuou insistindo na mesma linha e, faltando 10 segundos para suas considerações finais, foi expulso do debate.