Mega-Sena 2778: veja os números sorteados nesta terça-feira

Apostadores que pretendem tentar a sorte na Mega-Sena podem faturar um prêmio de até R$ 10 milhões nesta terça-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena são:

57 - 20 - 34 - 43 - 40 - 33

Sorteio de sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas no sorteio do último sábado e a loteria acumulou novamente. Quarenta apostas fizeram a quina e cada uma delas embolsou R$ 49.417,01. Na faixa dos quatro acertos, 2.658 apostas levaram R$ 1.062,38.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.