Javier Milei e Elon Musk se encontram novamente em Nova York

O presidente argentino Javier Milei participou de um evento com investidores e abriu a sessão nesta segunda-feira, 23 de setembro, em Wall Street. Após retornar ao hotel The Langham, na Quinta Avenida de Nova York, ele se encontrou com o bilionário empresário Elon Musk, com quem já havia se reunido no mês passado em Austin, Texas.

ANÚNCIO

No breve encontro, foi discutida a política de promoção de investimentos do governo argentino, em particular o Regime de Incentivos para Grandes Investimentos (RIGI), uma iniciativa chave para impulsionar o setor de lítio, essencial para a produção de baterias da Tesla.

Além de Milei e o CEO da Tesla e SpaceX, na reunião estavam presentes o embaixador argentino em Washington, Gerardo Werthein; Karina Milei, secretária geral da presidência e irmã do presidente; o ministro da Economia, Luis Caputo; e o chefe do Conselho de Assessores, Demian Reidel.

Encontros anteriores

Milei e Musk tinham se encontrado anteriormente na conferência do Instituto Milken, onde o sul-africano recomendou investir no país sul-americano. Esta nova reunião fortalece o vínculo de Milei com a direita global e reforça suas afinidades com Donald Trump, que elogiou sua gestão e sua abordagem econômica durante uma conversa recente com Musk.

Por sua vez, Trump associou Milei à sua agenda ‘Make America Great Again’, sugerindo uma possível conexão política mais profunda entre os dois líderes.

Este encontro com Elon Musk não apenas fortalece a posição de Milei no cenário internacional, mas também pode abrir portas para um maior fluxo de investimentos na Argentina, especialmente em áreas-chave como tecnologia e produção de lítio.