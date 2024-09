Vídeo: pátio de veículos pega fogo em Santo André; não há registro de feridos

Um terreno em Santo André, grande São Paulo. utilizado como pátio de veículos foi alvo de um incêndio na noite deste domingo (22). As informações são do g1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta de 23h30. A princípio, os bombeiros foram chamados para uma ocorrência em uma mata na Avenida Valentim Magalhães, altura do número 1993.

Nas imagens, que você confere a seguir, é possível observar o local com diversos veículos tomados pelas chamas. Também é possível notar algumas explosões.

Não há registros de feridos. Ainda de acordo com o texto, uma equipe do Centro De Operações do Corpo de Bombeiros São Paulo (Coibom) permaneceu no local durante a madrugada para o rescaldo das chamas.

Não há confirmação se o local funcionava legalmente, se era clandestino, particular ou de alguma autoridade.

Assista ao vídeo:

Delegado morto ao reagir a tentativa de assalto em SP tinha 35 anos de carreira; vídeo mostra o crime

A Polícia Civil de São Paulo está em luto pela perda do delegado Mauro Guimarães Soares, de 59 anos, que foi baleado durante uma tentativa de assalto, na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram quando o investigador, que tinha 35 anos de carreira, foi abordado pelo assaltante (assista abaixo). Houve troca de tiros e a vítima acabou baleada. O agente chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu na manhã de sábado (21), na Rua Caio Graco. O delegado estava acompanhado da esposa, Ana Paula Soares, que também policial, quando eles foram abordados pelo assaltante em uma motocicleta. Mauro reagiu e trocou tiros com o criminoso, sendo que ambos acabaram baleados.

O delegado foi levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O criminoso também foi socorrido, segue internado e mantido sob custódia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), outros dois criminosos participaram da ação, sendo que um foi preso e outro segue sendo procurado. A pasta destacou que o caso foi registrado como latrocínio no 91º Distrito Policial (Ceasa) e está sob investigação, com o apoio do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).