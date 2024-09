Sites falsos estão pedindo pagamento para agendar serviços em São Paulo, alerta Poupatempo

O Poupatempo emitiu um alerta no estado de São Paulo para sites falsos que estão cobrando dos cidadãos para agendar serviços nas 240 unidades que atendem à população.

Segundo o órgão estadual, as pessoas devem desconfiar de todos que pedem pagamento para qualquer serviço oferecido no Poupatempo, já que o agendamento é totalmente gratuito, pessoas e intransferível. Quem for lesado deve procurar a delegacia local e registrar um boletim de ocorrência imediatamente.

Qualquer pessoa pode acessar o site do Poupatempo e agendar um serviço com escolha prévia de data, horário e local de atendimento. Além do site (www.poupatempo.sp.gov.br), é possível acessar o aplicativo ou os totens de atendimento. O serviço também está disponível pelo canal do Whatsapp no celular (11) 95220-2974.

O Poupatempo oferece mais de 3,5 mil serviços integrados de várias áreas, como retirada de documentos pessoais (RG, VPF, Título de Eleitor, CNH), multas licenciamentos, transferência de veículos, registro escolar, matrículas, certificados, impostos municipais e estaduais, seguro desemprego e aposentadoria, entre outros.