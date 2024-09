Saiba quem era a cantora morta a tiros no meio de rua no Ceará; motivação do crime ainda é mistério

Cantora Giselle Bernardo, de 35 anos, foi morta a tiros em uma rua no Centro do município de Maracanaú, no Ceará

A Polícia Civil investiga a morte da cantora Giselle Bernardo, de 35 anos, que foi baleada no meio de uma rua no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. A vítima estava nas proximidades de casa quando foi ferida e não resistiu. A motivação do assassinato ainda é um mistério.

O crime ocorreu na madrugada do último sábado (21). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e fizeram os devidos procedimentos de isolamento e perícia. Porém, ainda não foi revelado se ela pode ter sido vítima de um assalto, execução ou crime passional.

As autoridades só revelaram que a cantora tinha antecedentes por crime contra a administração pública.

“Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações, que são conduzidas pelo DHPP [Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa]”, destacou a pasta.

Quem era Giselle?

Giselle era conhecida na Grande Fortaleza por se apresentar em bares, restaurantes e eventos. Ela costumava compartilhar nas redes sociais sua rotina de shows. Só no Instagram, a jovem acumulava mais de 22 mil seguidores. No dia em que morreu, inclusive, ela tinha uma apresentação marcada em Maracanaú.

Após a morte dela, as postagens na página foram tomadas por mensagens de luto. “Meus sentimentos a toda família conheci ela uma pessoa maravilhosa super simpática e cantava muito”, escreveu um seguidor. “Muito triste, sem palavras”, destacou mais um.