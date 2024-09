Mãe de presa fala sobre presídio onde Deolane Bezerra está detida: “elas têm comida boa e na hora certa”

O Portal LeoDias conversou com a mãe de uma das detentas que está na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, mesmo local onde a Deolane Bezerra está presa desde o dia 10 de setembro, e descobriu que a influencer está na celas junto com as presas que são mães e que a comida lá é de boa qualidade, ao contrário da maioria dos presídios do país.

ANÚNCIO

Segundo essa mulher, que o portal preferiu não identificar, as presas “têm comida na hora certa, comida boa, que outras cadeias não oferecem. Aqui têm feijão, macarrão, carne e, à noite, cuscuz com ovo. A minha menina nunca reclamou”, disse a mulher.

Ela também contou que sua filha disse que DEolane fica em cela separada das demais presas, em uma ala conhecida como berçário, onde ficam as mulheres que têm filhos recém-nascidos.

Deolane também freqüenta o pátio para tomar sol, mas em uma área separada das demais presas, mas segundo a mãe da presa não existe qualquer animosidade contra ela por parte das presas da penitenciária. “Ela é um ser humano como qualquer outra lá dentro”, disse.

LIBERDADE?

O Ministério Público de Pernambuco deve decidir nesta segunda-feira sobre a manutenção ou substituição da prisão preventiva dos investigados na Operação Integration, da Polícia Civil, como é o caso de Deolane Bezerra.

A influencer, assim como outros investigados, é acusada de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro em jogos ilegais envolvendo uma quadrilha internacional. Foram presas na mesma operação a mãe de Deolane, Solange Bezerra, e o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte.