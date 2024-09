Grave acidente com BRT na Zona Norte do Rio deixa 66 feridos

Na manhã deste sábado, um grave acidente envolvendo um veículo do sistema BRT ocorreu na Zona Norte do Rio de Janeiro, resultando em 66 pessoas feridas, sendo cinco delas em estado grave. De acordo com o G1, o incidente aconteceu quando o ônibus perdeu o controle e colidiu com um dos pilares do Elevado do Gasômetro, em São Cristóvão. O motorista, que ficou preso nas ferragens por mais de três horas, foi finalmente resgatado pelos bombeiros e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, apresentando suspeitas de fraturas nas pernas, mas ficou consciente durante o resgate.

As investigações bloquearam a calha do BRT Transbrasil no sentido Centro, causando grandes transtornos na região, que é próxima ao Instituto de Traumato-Ortopedia (Into) e à Rodoviária Novo Rio. A orientação das autoridades é que os motoristas evitem o local e sigam por rotas alternativas, como o Elevado do Gasômetro e a Rua Bela, para acessar São Cristóvão. As equipes de resgate, incluindo bombeiros de três quartéis, além de agentes da CET-Rio e Mobi-Rio, trabalham no local para socorrer os feridos e liberar o trânsito.

Resgate e atendimento aos feridos

As vítimas do acidente foram levadas para quatro hospitais diferentes: Salgado Filho, no Méier; Souza Aguiar, no Centro; Evandro Freire, na Ilha do Governador; e Miguel Couto, na Zona Sul. A situação foi particularmente crítica para os cinco feridos graves, que necessitaram de atendimento médico especializado. A cena do acidente mobilizou um grande número de profissionais, e a remoção dos feridos foi feita com agilidade para minimizar

Além do bloqueio da calha do BRT, a questão envolveu uma interrupção significativa no fluxo de veículos na área, levando as autoridades a desviar o tráfego e a recomendar alternativas para os motoristas. A operação de resgate se estende por várias horas, com os bombeiros utilizando equipamentos específicos para cortar as ferragens e liberar o motorista. A resposta rápida das equipes de emergência foi fundamental para evitar consequências mais graves.