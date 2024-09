VÍDEO: Jovem é morta por companheiro com ‘espada ninja’ em Goiás; homem ainda tentou assassinar ex

Jovem matou a companheira, Luana Meirelles, com golpes de 'espada ninja'; depois, ainda atacou a ex-namorada, em Edéia, em Goiás

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante depois que matou a companheira, a dona de casa Luana Meirelles, de 28, com golpes de uma “espada ninja”, em Edéia, no sul de Goiás. Após o feminicídio, ele ainda atacou uma ex-namorada, que ficou gravemente ferida e foi socorrida (veja no vídeo abaixo).

O caso aconteceu na quinta-feira (19). Conforme a Polícia Civil, o rapaz discutiu com a companheira por causa de ciúmes. Assim, ele a atacou com a espada e ela não resistiu aos ferimentos.

Depois, ele ainda foi atrás da ex-namorada, no comércio em que ela trabalha, e também a golpeou várias vezes. O delegado Daniel Moura, responsável pelas investigações, contou que a espada usada no crime foi fabricada em casa.

“Ele golpeou a companheira com a arma branca de fabricação caseira. Após ter matado a companheira, ele seguiu até o trabalho de outra mulher [a ex], que teria sido o motivo da discussão e também a golpeou por diversas vezes”, explicou o investigador ao site G1.

A jovem ferida foi socorrida e levada a um hospital na cidade em estado grave. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde dela.

O autor dos crimes, que não teve o nome revelado, foi indiciado pelo crime de feminicídio consumado e tentativa de feminicídio. Ele segue à disposição da Justiça.