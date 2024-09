Solange Bezerra, mãe de Deolane, pode deixar a prisão a qualquer momento

O pedido de habeas corpus feito pela defesa de Solange Bezerra, mãe de Deolane Bezerra, foi aceito pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao longo da última quarta-feira, dia 18 de setembro. Informações publicadas pelo Portal LeoDias revelaram que o desembargador responsável por acatar o pedido de flexibilização da prisão de Solange foi Otávio de Almeida Toledo, o mesmo que negou o pedido da defesa da empresária.

Apesar da decisão ter sido deferida no dia 18 de setembro, é esperado que ela seja publicada nesta quinta-feira, dia 19 de setembro. Com isso, Solange pode ser liberada da prisão a qualquer instante. Conforme a reportagem, o pedido viabiliza os procedimentos de relaxamento da prisão da investigada, além de prever novas alterações na forma como o processo está tramitando.

Nova equipe de advogados e tentativa de habeas corpus negada

Devido às polêmicas envolvendo o nome da ex-BBB Adélia Soares, a família de Deolane Bezerra optou por substituir a equipe de defesa que atuava no caso da empresária e de sua mãe. Desta forma, a primeira ação dos novos advogados de Deolane foi entrar com o pedido de novos habeas corpus.

No caso de Solange Bezerra, o pedido foi aceito pelo STJ, porém Deolane teve o novo pedido negado pelo mesmo desembargador. Segundo a publicação, Otávio de Almeida Toledo sequer examinou o pedido feito pela defesa da empresária, uma vez que entendeu que a solicitação não “atende aos requisitos da lei”, registrando a segunda negativa de habeas corpus em segunda instância.

Vale lembrar que tanto Deolane quanto Solange foram presas no dia 4 de setembro, sendo que a empresária chegou a ser beneficiada com a prisão domiciliar, mas voltou a ser presa em Colônia Penal após descumprir com as medidas cautelares que envolviam os termos da flexibilização de sua prisão. Desde então, a defesa de Deolane realizou novos pedidos de habeas corpus, que foram negados pela Justiça.