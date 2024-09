No sigilo! Justiça aceita pedido da defesa e caso da mãe de Deolane correrá em segredo de Justiça

A nova equipe de defesa que representa os interesses de Deolane e Solange Bezerra conseguiu uma nova vitória na Justiça durante a última quarta-feira, dia 18 de setembro. De acordo com uma publicação realizada pelo portal Metrópoles os advogados conseguiram que os autos do processo envolvendo o caso de Solange sejam tramitados em segredo de Justiça.

ANÚNCIO

O pedido em questão foi feito diretamente ao STJ na última terça-feira (17), data em que também foi impetrado um novo pedido de habeas corpus, aceito pela Justiça. Na ocasião, a equipe solicitou que os autos do processo fossem colocados em segredo de Justiça, sendo que tal pedido abrange as investigações que levaram Solange à prisão e os demais dados referentes a ela no processo.

Com a decisão favorável da Justiça, tanto o processo que levou à prisão de Solange quanto os autos referentes ao pedido de habeas corpus aceito pela Justiça são considerados sob sigilo judicial.

O que diz a decisão?

Na reportagem publicada pela coluna de Fábia Oliveira, que teve acesso ao documento no qual consta a aceitação do pedido, são revelados os motivos que levaram à aceitação das solicitações feitas pela defesa de Solange.

Desta forma, os autos devem ser alterados para contar somente com as iniciais do nome dos envolvidos, bem como deverá conter a informação indicando “Segredo de Justiça”. Para os advogados, o pedido busca evitar que a repercussão sobre o caso prejudique Solange e tem como objetivo “preservar sua intimidade e o desenrolar da investigação”. A solicitação ainda reforça que o pedido foi feito uma vez que Solange é considerada uma “pessoa pública”.

Finalizando o pedido, a defesa reforçou seu argumento ao citar a ampla cobertura do caso pela mídia: “Apesar de nesta fazer investigativa sequer haver acusação formulada, a opinião pública já pesa sobre a paciente, sendo certo que as matérias jornalísticas, algumas de cunho eminentemente especulativo, não têm qualquer benefício processual”.

Vale lembrar que o pedido de habeas corpus em nome de Solange também foi aceito pelo STJ, e ela deve deixar a prisão a qualquer instante.