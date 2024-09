Apostou na Mega? Veja as dezenas sorteadas nesta quinta-feira

Quem tiver a sorte do seu lado no sorteio desta quinta-feira à noite pode engordar sua conta bancária em R$ 2,6 milhões se acertar as seis dezenas da Mega-Sena, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena são:

05, 17, 22, 37, 51, 52

SORTUDO DE TIMBAÚBA

Um único apostador da cidade pernambucana de Timbaúba embolsou no último sorteio da Mega-Sena uma bolada de R$ 81.473.638,46. Oitenta apostas acertaram a quina e cada uma delas faturou R$ 53.212,48. Os números sorteados na terça-feira foram 01, 04, 14, 26, 44, 51.

Como apostar na Mega

Para apostas na Mega-Sena, basta preencher os volantes da loteria com seis dezenas entre os números 1 e 60. A aposta simples, com 6 números, custa R$ 5. É possível marcar mais de seis números e aumentar as chances de ganhar, até o número máximo de 20, mas o preço da aposta sobe muito e pode chegar a R$ 193.800,00.