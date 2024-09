VÍDEO: GCM reage a tentativa de assalto na porta de escola e acaba baleado no braço, no ABC Paulista

Uma tentativa de assalto terminou com um guarda civil municipal (GCM) baleado e uma idosa atropelada em frente a uma escola em São Bernardo de Campo, no ABC Paulista. O pai de um aluno percebeu quando os criminosos tentavam roubar uma vítima e avisou o guarda, que reagiu. Os assaltantes atiraram, ferindo o agente e, na fuga, roubaram um carro e atingiram a senhora em uma via nas proximidades. As vítimas foram socorridas.

ANÚNCIO

Um vídeo registrou a tentativa de assalto (assista abaixo):

O caso aconteceu na manhã de terça-feira (17) na porta da EMEB Professor Geraldo Hypólito, na Vila Marlene. Depois de trocarem tiros e ferirem o GCM, os bandidos roubaram um carro e, já na Avenida Kennedy, atropelaram a idosa.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu identificar os criminosos. Eles foram presos quando circulavam pela Avenida Antártico, sendo que um deles acabou baleado. O ladrão foi encaminhado ao Hospital das Clínicas.

Já o GCM foi baleado no braço e levado ao Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. Ele recebeu atendimento médico e, segundo a prefeitura da cidade, está fora de perigo. A idosa, por sua vez, foi levada ao Hospital Assunção. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde dela.

Veja abaixo a nota oficial da Prefeitura de São Bernardo sobre o caso:

“Por volta das 7h30 desta terça-feira (17/9), o agente da Guarda Civil Municipal que fazia a segurança da EMEB Professor Geraldo Hypólito, na Vila Marlene, foi acionado por um pai de aluno em razão de seu carro (um Ônix prata) ter sido roubado por dois indivíduos e, de imediato, deu voz de prisão aos assaltantes, que reagiram. Houve troca de tiros e um dos criminosos foi baleado. O guarda municipal foi atingido no braço direito, levado ao Hospital de Urgência, e está fora de risco.

Na tentativa de fuga, a dupla de criminosos roubou o veículo de outro munícipe (um HB20 preto) e atropelou uma mulher nas proximidades da Avenida Kennedy. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Assunção, da rede privada. Os assaltantes foram interceptados e detidos pela Polícia Militar nas proximidades da Avenida Antártico. O criminoso baleado foi encaminhado para o Hospital de Clínicas. A ocorrência será investigada pelo 1º DP”.