‘Saidinha’ deu ruim! PM de São Paulo recaptura 157 presos no primeiro dia

Ontem cerca de 50 mil presos foram beneficiados com a saidinha de sete dias prevista no calendário do sistema penitenciário do estado, mas apenas um dia após a liberdade provisória 157 detentos já foram recapturados e devolvidos aos seus respectivos presídios.

Segundo a polícia, todos os detidos estavam nas ruas fora do horário, descumprindo regra imposta pela Justiça, que é ficar dentro da residência entre 20h e 5h. De acordo com a Polícia Militar, 15 detentos foram flagrados freqüentado áreas de uso de drogas na região central da Capital.

A maioria dos recapturas foram feitas na cidade de São Paulo e na região metropolitana. No interior, foram feitas prisões de 28 detentos em Ribeirão Preto, 19 em Sorocaba, 14 em São José do Rio Preto, 11 em Campinas, 11 em São José dos Campos, 6 em Presidente Prudente, 6 emPiracicaba, 3 em Santos, 2 em Bauru e 1 em Araçatuba.

Par ter direito ao benefício, o preso precisa ter cumprido pelo menos 1/6 da pena, se for primário, e ¼, se for reincidente, e ter bom comportamento na cadeia. Além disso, deve cumprir uma série de medidas. Eles precisam permanecer na cidade informada ao Poder Judiciário, não estar nas ruas no período noturno, são proibidos de frequentar bares, boates, envolver-se em brigas ou praticar qualquer outro ato considerado grave perante a Justiça.

Todos os presos recapturados são imediatamente reconduzidos ao estabelecimento prisional, conforme prevê uma portaria publicada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) com a anuência da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

Essa é a terceira saidinha concedida pela Justiça no ano no estado de São Paulo. A próxima será no natal.