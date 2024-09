Fotógrafa vai a júri popular pelo assassinato do namorado no interior de SP; relembre o caso

Brenda Caroline Pereira Xavier, de 30 anos, vai a júri popular pelo assassinato do namorado, Carlos Felipe Camargo da Silva, de 29, em Ribeirão Preto, no interior de SP

A fotógrafa Brenda Caroline Pereira Xavier, de 30 anos, acusada de matar o namorado, o corretor de imóveis e surfista Carlos Felipe Camargo da Silva, de 29, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, vai a júri popular. O crime ocorreu em março deste ano, sendo que ela está presa desde o último dia 3 de abril.

ANÚNCIO

A Justiça acatou a denúncia contra a fotógrafa e a tornou ré por homicídio triplamente qualificado e fraude processual, por ter alterado a cena do crime. Ao ser presa, Brenda confessou que esfaqueou o namorado nove vezes na casa em que eles moravam, no bairro Adelino Simioni, mas alega que o ato foi em legítima defesa.

Carlos Felipe foi morto na noite do dia 3 de março deste ano. Na ocasião, ele foi até a casa da mãe e de um irmão e disse que pretendia voltar a morar com eles, pois tinha rompido a relação com Brenda. Na sequência, a fotógrafa chegou ao local e pediu para conversar com o rapaz, sendo que eles ficaram cerca de 10 minutos do lado de fora da residência.

Pouco depois, o corretor de imóveis entrou e disse aos familiares que tinha se entendido com a namorada e que iria voltar para casa com ela. Horas mais tarde, a mãe de Brenda ligou para o irmão de Carlos Felipe e disse que o rapaz tinha sofrido um acidente. Os parentes seguiram até a unidade de saúde para onde ele tinha sido levado, quando souberam que a vítima tinha levado nove facadas e não resistiu.

A Polícia Militar foi chamada e, na casa em que Brenda vivia com o namorado, os agentes encontraram marcas de sangue em vários cômodos, além de móveis quebrados. A residência estava molhada, indicando que tinha acabado de ser lavada para tentar apagar as evidências de crime. No local, também foi encontrada a faca usada para ferir a vítima.

Três dias depois, Brenda esteve na delegacia da cidade, onde prestou depoimento e foi liberada. Porém, em abril passado, ela acabou presa e indiciada pelo homicídio. Ela confessou que tinha esfaqueado o namorado, mas alega que o fez para se defender.

A Justiça ainda não marcou a data do júri popular. No entanto, a defesa da mulher já informou que vai recorrer do julgamento.