Casa no Havaí foi invadida após FBI realizar uma batida no suspeito de tentar assassinar Trump

As primeiras imagens mostrando o interior da bagunçada cabana no Havaí do suspeito de tentativa de assassinato de Trump, Ryan Routh, foram reveladas depois que agentes do FBI a invadiram em massa na terça-feira de manhã.

ANÚNCIO

As fotos, obtidas pelo The Post, mostram uma casa muito habitada e bagunçada, coberta com arte nas paredes com tema de ilha. A modesta e brilhante casa azul na pequena cidade de Kaaawa, na ilha de Oahu, que ele compartilha com sua namorada, está avaliada em cerca de 890.000 dólares.

O que se observa na casa?

Caixas de ferramentas elétricas e utensílios de cozinha empilhados são visíveis na sala de estar, enquanto um pátio externo estava cheio de móveis descombinados, caixas, tapetes enrolados, uma mesa de pingue-pongue colocada sobre uma mesa de jantar e vários resíduos domésticos.

Os agentes federais irromperam na porta do bangalô de Routh por volta das 6 da manhã e vasculharam o local até aproximadamente 1 da tarde, e saíram com caixas e sacos de evidências.

Também foi revistada a caminhonete branca do suposto assassino, que tem um adesivo de Biden-Harris. Estava cheia de equipamentos de construção, terra e multas de estacionamento.

O que dizem os vizinhos?

Os vizinhos disseram que a namorada de Routh, Kathleen, não parecia saber que seu parceiro estava planejando algo sinistro. “Eu a vi na sexta-feira. Ela não parecia estar incomodada com nada”, disse Roy Correa, de 58 anos, ao The Post, que considerava Routh um companheiro de pesca.

"Nem sei se ela sabia o que estava acontecendo", acrescentou.

ANÚNCIO

Como muitos que conheceram Routh, Correa disse que estava "surpreso" de ver seu nome nos manchetes. "Ryan era tranquilo, mas se precisasse de ajuda, ele estava lá para ajudar", disse, explicando que o suposto atirador nunca falava sobre política ou armas.

"Não consigo acreditar que isso tenha acontecido. Eu nunca soube se ele era republicano ou democrata", disse. "Para mim, ele era direto. Se você precisava de ajuda, ele te ajudava". O vizinho disse que, se visse Routh hoje, perguntaria: "Ryan, no que diabos você estava pensando?"

Kathleen, que trabalha em uma loja de ferragens próxima, não estava à vista na terça-feira. Routh permanece detido a quase 5.000 milhas de distância, na Flórida, onde foi preso no domingo depois de supostamente ser pego escondido com um rifle de assalto nas moitas do Trump International Golf Club em West Palm Beach enquanto o ex-presidente jogava uma rodada.

Os agentes do Serviço Secreto detectaram o cano de um rifle e abriram fogo antes que o atirador pudesse disparar. Routh foi detido após fugir brevemente de carro. O ex-presidente saiu ileso do incidente, mas chegou a quase 300 metros de Routh.