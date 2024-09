O Serviço Secreto tem pouco pessoal para proteger Donald Trump

Durante este fim de semana, Donald Trump sofreu uma nova tentativa de assassinato enquanto jogava golfe. Poucas semanas após a primeira tentativa de assassinato contra o ex-presidente, o Serviço Secreto começa a gerar dúvidas.

Novo tiroteio contra Trump

As dúvidas levantam a questão de se é necessário implementar mais segurança ou sobre a veracidade de protegê-lo. Agentes do Serviço Secreto evitaram que um potencial atirador disparasse contra Trump enquanto ele jogava golfe em seu campo em West Palm Beach.

"É um ex-presidente que está concorrendo novamente à reeleição. Temos que ser capazes de mantê-lo seguro", disse no domingo o representante Jared Moskowitz, democrata da Flórida e membro do comitê do Congresso que investiga ambos os atentados.

"Isto está se tornando vergonhoso para a agência, e as pessoas no Congresso estão desconcertadas sobre por que estamos nesta situação agora pela segunda vez".

Joe Biden admite que o problema persiste

Embora a segurança dos candidatos à presidência seja diferente da do presidente em exercício, a nova ameaça gera preocupação, até mesmo no próprio Joe Biden.

"O Serviço Secreto precisa de mais ajuda", disse Biden aos jornalistas ao sair da Casa Branca na segunda-feira.

O diretor interino do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Ronald Rowe, se reuniu com Trump e as forças de segurança locais na segunda-feira na Flórida.

"Os métodos de proteção do Serviço Secreto funcionam e são sólidos, e vimos isso ontem", disse Rowe. "Mas a forma como estamos posicionados agora, neste ambiente de ameaças dinâmicas, me deu a orientação para dizer, sabem o quê?, temos que analisar qual é a nossa metodologia de proteção. Temos que sair de um modelo reativo e chegar a um modelo de preparação".

O diretor interino argumentou que "não há muita diferença" na segurança na propriedade de Trump em Mar-a-Lago entre agora e 2017.

“Quando você olha para a época anterior” quando Trump era presidente “e a olha hoje, não há muita diferença ali”, disse Rowe. “Há uma forte presença uniformizada lá”.