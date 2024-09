Mulher morre após ser esfaqueada enquanto seguia para o trabalho em SP; ex é o principal suspeito

A Polícia Civil investiga a morte de Maria Adelma Dos Santos, de 42 anos, que foi esfaqueada enquanto seguia para o trabalho, no Centro de São Paulo. Momentos antes do crime, a vítima tinha relatado a uma amiga que tinha medo do ex-marido, Fabiano Antonio da Silva, de quem tinha se separado há pouco mais de um mês. O homem é considerado o principal suspeito do feminicídio e está foragido.

A vítima foi atacada na manhã de segunda-feira (16). Conforme o jornal “Bom Dia SP”, da TV Globo, enquanto seguia para a escola em que trabalhava, Maria Adelma parou para tomar um café na banca de uma amiga, na esquina da Avenida Rubem Berta com a Alameda dos Camaiurás, na região da Saúde.

Enquanto conversavam, ela disse que estava sendo ameaçada pelo ex-marido e que, por medo, mudaria a rota que fazia para ir ao trabalho. Porém, pouco tempo depois, a vítima foi abordada por um homem a poucos metros do local, quando foi esfaqueada. Ela chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Mariana, mas não resistiu e morreu.

No local do ataque, guardas-civis metropolitanos encontraram uma mochila que foi deixada pelo suspeito. A filha da vítima esteve no local e reconheceu o item como sendo de Fabiano. Lá dentro, também havia uma chave da casa da família. O homem passou a ser procurado, mas até a manhã desta terça-feira (17) ainda não tinha sido encontrado.

A filha do casal disse que eles ficaram casados por 23 anos, mas o relacionamento sempre foi conturbado. Há pouco mais de um mês, Maria Adelma pôs um fim de vez e se mudou com uma amiga para uma casa no Parque Cocaia, na Zona Sul de São Paulo.

Ainda conforme a filha, Fabiano não aceitava o rompimento e ficava fazendo ameaças. Com medo, a vítima já tinha procurado a polícia e pedido uma medida protetiva. Não há informações de a proteção chegou a ser dada.

A morte de Maria Adelma foi registrada como feminicídio no 16° Distrito Policial da Saúde. Os agentes seguem em diligências para tentar localizar o suspeito.