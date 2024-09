50 mil presos ganham liberdade temporária na ‘saidinha’ de setembro, entre eles Cristian Cravinhos e Lindemberg Alves, do caso Eloá

As penitenciárias do estado de São Paulo deixaram sair nesta terça-feira cerca de 50 mil presos do regime semiaberto, todos contemplados com a ‘saídinha’ de sete dias, conforme prevê a Justiça.

Entre os presos que deixaram o presídio estão Cristian Cravinhos, que ajudou o irmão e a cunhada, Suzane von Richthofen, a matar os pais da jovem a pauladas enquanto dormiam e Linderberg Alves, que em 2009 manteve em cárcere privado e matou a namorada, Eloá Pimentel.

Somente no Complexo de Tremembé, onde ficaram presos famosos como os irmãos Cravinhos, o jogador Robinho e o empresário Thiago Brennand, entre outros, fora, 3,5 mil presos libertados provisoriamente.

De acordo com as regras da ‘saidinha’, os presos que deixaram hoje os presídios deverão retornar na próxima segunda-feira. Quem não retornar é considerado foragido e perde o direito a novas saidinhas. Os presos também não podem ficar foram de casa entre 20h e 5h ou frequentar festas e eventos noturnos sob pena de também perder a regalia.

Além dessa saída, há mais quatro durante o ano, em março, em junho e em dezembro, para as comemorações natalinas, todas de sete dias.

Par ter direito ao benefício, o preso precisa ter cumprido pelo menos 1/6 da pena, se for primário, e ¼, se for reincidente, e ter bom comportamento na cadeia.

Em Abril, Lula vetou a proposta que acabava com a saidinha temporário de presos em datas comemorativas e apenas permitia que presos saíssem para estudar. Em maio, os parlamentares derrubaram o veto do presidente, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a segunda e terceira saidinha do ano. A do Natal ainda não foi definida.