Problemas na campanha? Laura Loomer se aproxima de Donald Trump

Em todas as atividades que fez na sua campanha presidencial, os assistentes e aliados de Donald Trump fizeram o impossível para afastá-lo de Laura Loomer, uma influenciadora de extrema direita que faz comentários racistas e conspiratórios.

Laura Loomer e Donald Trump juntos

Loomer, de 31 anos, estava no mesmo avião de Trump quando ele viajou para o debate com Kamala Harris e para participar das comemorações do 11 de setembro.

A notícia deixou democratas e republicanos irritados porque uma das teorias conspiratórias que Loomer promove é a falsa noção de que o ataque terrorista aos Estados Unidos foi um ‘trabalho interno’.

Loomer poderia afetar negativamente a campanha presidencial de Trump

A representante Marjorie Taylor Greene, republicana da Geórgia, e o senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul, aliados de Trump no Congresso, estão pedindo que ela se afaste porque seu pensamento ideológico não é bom para sua campanha.

Trump não quer condenar Laura Loomer

O mais alarmante aconteceu nesta sexta-feira. O ex-presidente se recusou a condenar os recentes comentários racistas e conspiratórios da ativista.

“Laura me apoiou”, declarou Trump em Los Angeles quando questionado sobre os medos de seus aliados em relação à sua aproximação com Loomer. A influenciadora até se declarou uma “orgulhosa islamofóbica”.

Trump disse que Loomer tem "opiniões fortes", mas que ele não sabia dos comentários que ela fez.

Um dos comentários foi feito na rede social X, afirmando que "a Casa Branca cheirará a caril e o acesso aos discursos da Casa Branca será facilitado através de um centro de atendimento telefônico" se sua rival democrata, Kamala Harris, ganhar as eleições de novembro. Harris é filha de imigrantes da Jamaica e da Índia.

“Eu não controlo a Laura. Laura vai dizer o que quiser”, declarou Trump. “Eu não posso dizer a Laura o que fazer.”