Nova tentativa de assassinato contra Trump: acusado estava tentando recrutar civis para defender a Ucrânia

No domingo à noite, a polícia do condado de Palm Beach relatou que agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos atiraram em um homem que estava apontando um rifle do tipo AK com mira telescópica no clube de golfe de Donald Trump enquanto o candidato presidencial republicano estava no campo.

O indivíduo, identificado como Ryan Wesley Routh, também tinha duas mochilas penduradas em uma cerca e uma câmera GoPro, e estava a cerca de 365 a 450 metros de distância de Trump e escondido entre arbustos enquanto o ex-presidente jogava golfe em um buraco próximo.

Wesley deixou a arma cair e fugiu em um SUV. Mais tarde, ele foi preso em um condado vizinho.

Quem é a pessoa que supostamente queria atacar Trump?

Ao contrário de Thomas Matthew Crooks, o jovem de 20 anos que atirou em Trump em 13 de julho em Butler, Pensilvânia, Wesley Routh, 58 anos, tem um extenso histórico criminal, com várias prisões por diversos motivos, incluindo uma na Carolina do Norte em 2002 por posse de uma "arma de destruição em massa" (uma metralhadora totalmente automática).

Routh é originalmente do Havaí, mas também passou uma boa parte do tempo na Carolina do Norte, onde trabalhou como construtor e foi o proprietário da empresa Camp Box Honolulu.

De acordo com a mídia dos EUA, o que mais se destaca em Ryan Wesley Routh é a sua defesa da Ucrânia contra a invasão russa que começou em 2022, inclusive expressando seu desejo de lutar e morrer lá, além de mobilizar civis para a guerra.

Em uma entrevista com o New York Times, Routh disse que, embora não tivesse experiência militar, ele queria recrutar soldados afegãos que haviam fugido do Talibã para lutar na Ucrânia e que ele tinha viajado para esse país após a invasão ordenada por Vladimir Putin.

De acordo com a Associated Press, em abril de 2022, Ryan Wesley Routh foi filmado em uma manifestação na Praça da Independência em Kiev, dois meses depois da invasão da Rússia à Ucrânia, segurando um cartaz que dizia: "Não podemos tolerar a corrupção e o mal por mais 50 anos ou mais. Acabe com a Rússia para os nossos filhos." Ele estava vestindo um colete azul com a bandeira americana nas costas.

Em qualquer caso, o indivíduo nunca serviu no exército ucraniano ou colaborou com o exército de qualquer forma, de acordo com Oleksandr Shahuri, representante do Departamento de Coordenação Estrangeira do Comando das Forças Terrestres da Ucrânia.

Outros crimes no extenso histórico criminal de Routh incluem portar uma arma oculta, resistir à prisão por um policial, dirigir com a carteira de motorista cassada, posse de propriedade roubada e fugir em um veículo motorizado.

Qual era a posição política de Ryan Wesley Routh?

De acordo com suas postagens na rede social X, Routh aparentemente votou em Donald Trump em 2016, mas posteriormente declarou estar desapontado com sua presidência. "O mundo e eu estávamos esperando que o Presidente Trump fosse diferente e melhor do que o candidato, mas estamos muito desapontados e está piorando. Ficarei feliz quando você sair", escreveu.

De acordo com o New York Post, desde 2019 o indivíduo fez doações para várias campanhas do Partido Democrata.