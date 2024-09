Chuva leve faz qualidade do ar na cidade de São Paulo ser classificada como “boa” pela Cetesb

Após uma semana onde os índices de poluição atmosférica chegaram a ser igualados aos das cidades mais poluídas do mundo, São Paulo voltou a respirar nesta segunda-feira com a chegada da frente fria, que trouxe chuva para boa parte do estado.

A tão aguardada chuva, além de baixar a temperatura, ajudou a limpar o ar dos detritos de poluição e fuligem causados pelos incêndios que ocorrem em várias regiões do país. Na manhã desta segunda-feira, a qualidade do ar na Capital estava no índice N1, considerada boa, de acordo com a Cetesb.

A chuva que chegou com a frente fria, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo não cai somente sobre a Capital, mas também no noroeste do estado, como na região de Presidente Prudente, e outros locais, como Araçatuba, Bauru, Jaú, Botucatu e Sorocaba, além da Baixada Santista.

O refresco nas temperaturas deve ser sentido em todo estado pelo menos até quarta-feira, enquanto o sistema de baixa pressão continuar agindo na região. Nos próximos dias, a temperatura vai oscilar entre 20ºC e 22ºC, e a umidade relativa do ar, que chegou a ser comparada com os maiores desertos do mundo, volta para níveis recomendados, 79% especificamente nesta segunda-feira em São Paulo, de acordo com boletim do Inmet.

ALERTA

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de risco para tempestade em algumas cidades do estado e na Baixada Santista, com a chegada de intensa ventania e a possibilidade de queda de granizo.

O alto nível pluviométrico em algumas cidades, alerta o Inmet, pode provocar alagamentos e cortes de energia.