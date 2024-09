Carros apreendidos que não forem retirados em 10 dias serão leiloados, notifica Detran-SP

Carros apreendidos no pátio do Detran

O Detran-SP publicou na última sexta-feira cinco editais no Diário Oficial do Estado (DOE) notificando proprietários de 4.622 carros que foram apreendidos e estão no pátio do órgão. Os veículos que não forem retirados no prazo de 10 dias serão encaminhados para leilão.

ANÚNCIO

De acordo com o Detran-SP. São 1.379 carros no litoral e 3.242 na cidade de São Paulo. No edital publicado é possível conferir a lista completa dos veículos com placa, número de chassi, marca e modelo, além do pátio onde o carro está retido.

Para retirar o veículo é preciso pagar todos os débitos, como multas, licenciamento e IPVA, inclusive o valor do guincho e da diária do pátio do Detran.

Com os últimos editais publicados o Detran-SP chega a 16 notificações somente em setembro, totalizando 12.837 carros parados em várias unidades em todo o estado de São Paulo.

Os leilões de carros apreendidos haviam sido suspenso há cerca de um ano para dar mais transparência ao processo e foram retomados me maio deste ano, com o primeiro leilão feito em Botucatu, de 900 veículos.

PRAZOS PARA RETIRADA DOS VEÍCULOS

As notificações publicadas no D.O dão prazo de 10 dias para os veículos listados serem retirados do pátio, caso contrário entram em procedimento licitatório, mas o proprietário do automóvel pode resgatá-lo até na véspera do leilão, desde que todos os débitos estejam quitados no ato de solicitação de liberação do automóvel.