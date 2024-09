As celebridades que manifestaram seu apoio a Kamala Harris ou a Donald Trump

Nesta combinação de fotos aparecem o candidato presidencial republicano e ex-presidente, Donald Trump, e a candidata presidencial democrata e vice-presidente, Kamala Harris, no debate presidencial transmitido por ABC News

Kamala Harris e Donald Trump são os principais candidatos a concorrer à presidência dos Estados Unidos e muitas celebridades manifestaram seu apoio a um deles.

Kamala Harris é apoiada por muitas celebridades

A artista mais recente a expressar seu apoio a Kamala Harris foi a mega estrela do pop, Taylor Swift, após o escândalo que surgiu porque alguns usuários descobriram que sua amiga Brittany Mahomes havia curtido várias postagens em apoio ao candidato republicano.

No entanto, a cantora não foi a única grande estrela a apoiar a candidatura de Kamala Harris, uma vez que Matt Damon e Lin-Manuel Miranda participarão de um evento para arrecadar fundos no final deste mês em Nova York, assim como Anna Wintour fez no início de setembro.

Além disso, Jane Fonda, Kathy Griffin, Ben Stiller, John Stamos, Nick Offerman, Ed Helms, Tiffany Haddish e Ike Barinholtz estiveram no comício virtual "Comediantes por Harris", que ocorreu em agosto e arrecadou meio milhão de dólares.

Cardi B, Kesha, Olivia Rodrigo, George Clooney, Barbra Streisand, John Legend, Spike Lee, Aaron Sorkin, Ken Burns, Mark Hamill, Rosie O’Donnell, Jamie Lee Curtis, Robert De Niro, Barack e Michelle Obama, Jimmy Carter, Bill e Hillary Clinton, Tina Knowles (mãe de Beyoncé), Cynthia Nixon e Kerry Washington são outras celebridades que manifestaram seu apoio à candidata democrata.

Poucas celebridades apoiam Donald Trump

Ao contrário de seu rival, não foram muitas as celebridades que expressaram seu apoio a Donald Trump. Hulk Hogan esteve na Convenção Nacional Republicana, onde rasgou sua camisa para revelar que o apoiava completamente.

Outras celebridades que o apoiam são Kid Rock, Dana White, Amber Rose, Chris Janson, Dave Portnoy, Jason Aldean, Elon Musk, Steve Wynn e Rosanne Barr. Enquanto as celebridades que o apoiaram no passado e espera-se que o façam novamente são: Jon Voight, 50 Cent, Lil Wayne e Scott Baio.