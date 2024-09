Neste 18 de setembro haverá um corte de energia em nível nacional no Equador para “manutenção preventiva”

A Presidência da República do Equador emitiu um comunicado na manhã deste domingo, 15 de setembro de 2024, informando que haverá um apagão em nível nacional na quarta-feira, 18 de setembro, devido ao fato de o Governo Nacional antecipar manutenções no sistema de transmissão e redes de distribuição de energia elétrica.

O presidente Daniel Noboa Azin está tomando decisões preventivas para enfrentar a crise e manter a soberania energética a médio prazo. Por isso, com base em critérios técnicos, foi ordenada a realização de manutenção preventiva em todas as instalações do Sistema Nacional de Transmissão e redes de distribuição de energia elétrica", afirma o comunicado oficial.

Sobre o apagão em nível nacional

Para realizar esse processo, o Executivo indicou que o serviço de eletricidade será suspenso em nível nacional a partir das 22:00 (10 da noite) desta quarta-feira, 18 de setembro, até as 06:00 (6 da manhã) de quinta-feira, 19; ou seja, o corte de energia será de 8 horas.

"Este horário foi escolhido com um senso de responsabilidade, com o objetivo de evitar um impacto no desenvolvimento da vida cotidiana dos equatorianos e na produtividade do país", anunciou o governo.

Sobre os trabalhos de manutenção

De acordo com o comunicado emitido pela Presidência, na área de transmissão, os trabalhos consistirão na manutenção do equipamento primário e de transformação em quatro subestações operadas pela CELEC EP Transelectric: Macas (Morona Santiago), Santa Elena (Santa Elena), Milagro (Guayas) e Molino (Azuay).

Também foi informado que os valores desses trabalhos totalizam USD 1,19 milhões, enquanto as atividades nas redes de distribuição incluem a manutenção das subestações, alimentadores, equipamentos, acessórios de linhas de subtransmissão, entre outros, num valor superior a USD 1 milhão.

"Diferentemente das gestões do passado, hoje, com compromisso pelo bem-estar do Equador, estamos tomando decisões necessárias para o país", acrescenta o texto oficial.

Da mesma forma, eles estenderam um convite aos meios de comunicação para que na quarta-feira possam testemunhar em primeira mão o processo de manutenção.

"Ficaremos prontos para atender qualquer uma de suas preocupações. Agradecemos a todos os equatorianos por sua ajuda, pedimos desculpas pelos transtornos causados e esperamos que a comunicação oportuna sirva para sua programação pessoal durante o dia", conclui o comunicado.