OpenAI quer superar os humanos com o lançamento do o1, a inteligência artificial capaz de raciocinar

A equipe da OpenAI está empenhada em fazer com que a inteligência artificial supere as capacidades de um humano comum o mais rápido possível. No início desta semana, eles lançaram um sistema chamado o1, que é vendido como o primeiro modelo de IA capaz de raciocinar.

"Desenvolvemos uma nova série de modelos de IA projetados para dedicar mais tempo a pensar antes de responder. Eles podem raciocinar sobre tarefas complexas e resolver problemas mais difíceis do que os modelos anteriores em ciência, programação e matemática", informaram os especialistas da OpenAI em um comunicado publicado em seu site.

O modelo de inteligência artificial de raciocínio, chamado o1, é oficialmente lançado integrado ao próprio ChatGPT.

A equipe da OpenAI afirma que os testes realizados com o o1 mostram que o sistema se desempenha de forma semelhante à de estudantes de doutorado em tarefas desafiadoras de referência em física, química e biologia.

É superior ao ChatGPT

É superior ao ChatGPT apenas em um nível elevado de eficácia. A OpenAI dá como exemplo que, em um exame de classificação para a Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), o GPT-4 acertou corretamente apenas 13% dos problemas, enquanto o modelo de raciocínio obteve uma pontuação de 83%.

"Suas habilidades de codificação foram avaliadas em concursos e atingiram o percentil 89 nas competições do Codeforces", informaram sobre as virtudes do novo serviço de inteligência artificial.

Explicam que, por enquanto, o ChatGPT, em sua versão mais recente, ainda é mais funcional para tarefas comuns, como pesquisa de informações na web, porque o1 está em fase de teste.

No entanto, para tarefas de raciocínio complexas, isso é um avanço significativo e representa um novo nível de capacidade de IA. Por isso, vamos redefinir o contador para 1 e chamar esta série de OpenAI o1, informou a empresa de Sam Altman.