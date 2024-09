Saiba quem é Adélia Soares, a ex-BBB que é advogada de Deolane Bezerra

Em diversas ocasiões desde que a empresária Deolane Bezerra foi presa sob suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, a equipe de defesa da empresária foi citada. Mas afinal, quem é a advogada responsável por representar Deolane perante a justiça? Segundo o portal Metrópoles, a escolhida é Adélia Soares, advogada que ficou conhecida por sua participação no Big Brother Brasil 2016.

ANÚNCIO

Aos 44 anos, Adélia tem um histórico profissional que chama atenção, incluindo sua atuação na diretoria do Procon de Suzano ao longo de 12 anos e três gestões como presidente da Comissão de Proteção e Defesa do Consumidor da OAB.

Ela fundou seu escritório, o Adélia Soares Advogados, no ano de 2003 e desde 2015 vem atuando na defesa de artistas e pessoas públicas, chegando a representar personalidades como Mc Mirella, Thomaz Costa e Deborah Albuquerque.

Casada com o engenheiro Alexandre Moraes de Assis, ela também é proprietária de uma casa em Orlando, nos EUA, e reconhecida por atuar em casos de recuperação de bens de luxo.

Atuação com empresas de bet

De acordo com a reportagem publicada pelo Metrópoles, Adélia teria se associado a empresários chineses para abrir empresas de fachada que facilitariam a exploração ilegal de jogos de azar no Brasil. Por conta disso, ela foi indiciada nesta quinta-feira (12) por falsidade ideológica e associação criminosa. A polícia alega que ela utilizou documentações falsas na junta comercial de Suzano para abrir a empresa Playflow, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas.

A investigação começou depois que um terceirizado da delegacia foi vítima de um golpe e transferiu R$1,8 mil para um site de jogos fraudulento. A partir da transação, foi descoberto um esquema que utilizava cadastros de pessoas falecidas para enviar dinheiro ao exterior, fazendo com que o caso fosse encaminhado à Justiça Federal.

Até o momento as acusações contra Adélia não foram conectadas ao caso de Deolane, e sua defesa nega as acusações e reforça que a advogada está colaborando com as autoridades para esclarecer as acusações “infundadas e resultantes de um golpe realizado por terceiros que teriam utilizado o nome de Adélia de forma criminosa”.