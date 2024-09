Advogada de Deolane abriu empresa de fachada para rede criminosa chinesa, diz polícia

Indiciada por falsidade ideológica e associação criminosa, a polícia do Distrito Federal disse que Adélia Soares, que defende Deolane Bezerra, está ligada a uma rede criminosa chinesa que explora ilegalmente os jogos de azar no Brasil.

Segundo as investigações, Adélia teria atuado como facilitadora e laranja na abertura de uma empresa de fachada para o grupo criminoso agir sem revelar a identidade dos verdadeiros operadores.

O principal foco da investigação e a empresa PlayFlow Processadora de Pagamentos Ltda, criada depois que duas empresas, a Okpayments e Anspacepay, romperam contrato com o grupo chinês. Caberia á empresa receber os pagamentos provenientes de apostas ilegais e figura como administradora na PlayFlow ninguém menos do que Adélia Soares.

A empresa, segundo a polícia, foi criada de maneira irregular, usando documentos falsificados de uma empresa fictícia nas Ilhas Virgens. A PlayFlow alegou ser representante dessa empresa no Brasil, uma forma de ocultar a origem e o controle da empresa para dificultar que as autoridades pudessem rastreá-los. Além dos documentos falsos, o registro da empresa não teria seguido os procedimentos legais necessários.

Adélia nega ser a proprietária da empresa ou conhecer os verdadeiros proprietários da PlayFlow, apesar de seu nome constar no contrato social como administradora.

Para a polícia, com o conhecimento de leis e regulamentos brasileiros que possui Adélia Soares teria participado deliberadamente do esquema.

Os investigadores acreditam que a PlayFlow funcionaria de maneira semelhante á Anspacepay, que é acusda de usasr CPFs de pessoas falecidas para mandar dinheiro para o exterior, em um processo para lavar o dinheiro ilícito das apostas.

A defesa de Adélia Soares publicou uma nota sobre as acusações

“Em resposta às recentes alegações envolvendo a Doutora Adélia Soares, informamos que ela está plenamente ciente dos fatos mencionados e já tomou todas as providências legais cabíveis. Entre essas medidas, destaca-se o registro de boletins de ocorrência, visando proteger sua integridade e reputação.

As acusações feitas contra ela são infundadas e resultam de um golpe praticado por terceiros, que utilizaram seu nome de forma indevida e criminosa. A Doutora Adélia informa que está colaborando ativamente com as autoridades para esclarecer os fatos e responsabilizar os verdadeiros culpados, uma vez que apenas prestou suporte administrativo para a empresa em questão.

Cabe ressaltar que sua carreira e vida pessoal são pautadas pela ética e legalidade, repudiando veementemente qualquer conduta contrária a esses princípios.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários”.