Indiciada por lavagem de dinheiro, influenciadora acumulou patrimônio milionário com o “Jogo do Tigrinho”

Jogo do Tigrinho

Uma influenciadora digital foi indiciada pela Polícia Civil de Palmas pelos crimes de lavagem de dinheiro e jogos de azar após movimentar mais de R$10 milhões no intervalo de um ano. Segundo reportagem do G1, a mulher, que anteriormente trabalhava como manicure, comprou aproximadamente nove imóveis no ano de 2023.

ANÚNCIO

Em declaração à reportagem, o delegado Elirio Putton Junior conta que todo patrimônio da influenciadora é proveniente de jogos de azar. “Ela não tinha patrimônio, a renda dela era baixa e ela trabalhava como manicure. Ela não tem outras divulgações, outros contratos de marketing com outras empresas que não sejam plataformas de jogos. Então, todo o patrimônio adquirido é decorrente de jogos de azar, jogos ilícitos”.

As investigações tiveram início em novembro de 2023 após uma série de denúncias. Com a conclusão, nesta semana, o bloqueio das redes sociais da influenciadora foi efetuado visto que ela seguia divulgando os jogos de azar mesmo após ser alvo de mandados.

Valor milionário bloqueado

De acordo com a reportagem, em julho deste ano foram aplicadas uma série de medidas cautelares de bloqueio e sequestro de bens que levaram ao bloqueio e apreensão de R$3 milhões em contas bancárias da influenciadora, quatro automóveis avaliados de R$1 milhão e nove imóveis com valor superior a R$3 milhões.

Além disso, a polícia também descobriu uma série de transferências irregulares feitas para parentes da influenciadora na tentativa de esconder a origem do dinheiro, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro.

Diante dos fatos, ela foi indiciada por lavagem de dinheiro e pela contravenção penal de participação em jogos de azar. O caso foi encaminhado ao Ministério Público Estadual. Em caso de condenação, ela pode pegar até 40 anos de prisão pelos crimes cometidos. A identidade da influenciadora em questão não foi divulgada pela reportagem.