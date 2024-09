GCM é flagrado ao jogar spray de pimenta em rosto de aluno na porta de escola, na Zona Oeste de SP

Um guarda civil metropolitano (GCM) foi flagrado ao jogar spray de pimenta no rosto de um estudante, de 15 anos, na porta da Escola Municipal Ibrahim Nobre, na Vila Alba, na Zona Oeste de São Paulo. Não há informações sobre o motivo da abordagem do agente. A prefeitura disse que a corregedoria geral da instituição vai apurar o caso.

O flagrante foi feito na última quarta-feira (11). Uma testemunha chegou a gravar um vídeo, que mostra quando o guarda se aproximou do adolescente e passou a falar alguma coisa. Logo, ele espirrou o spray contra o aluno, que colocou as mãos no rosto, abaixou a cabeça e se afastou (veja o vídeo no portal ‘Metrópoles’).

Alunos da escola disseram à TV Globo que não sabem o que ocorreu, mas que ouviram sobre uma briga e acreditam que, por isso, a GCM foi acionada. Porém, não há confirmação sobre o motivo da abordagem do agente ao estudante.

A Prefeitura de São Paulo informou que a direção da escola acolheu o estudante e se colocou à disposição das autoridades. Já a Secretaria Municipal da Segurança Urbana (SMSU) destacou que “repudia qualquer conduta irregular envolvendo agentes da GCM e que o caso está sendo analisado pela corregedoria geral da Guarda Civil Metropolitana.”