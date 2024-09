Estudante pede ajuda ao namorado em ligação após sair de universidade, mas é achada morta, em SP

Estudante Ianca Victoria de Oliveira Silva, de 19 anos, ligou pedindo ajuda ao namorado após sair de universidade, mas foi encontrada morta, em Registro, no Vale do Ribeira

A Polícia Civil investiga a morte da estudante Ianca Victoria de Oliveira Silva, de 19 anos, que foi encontrada morta em uma área de mata na cidade de Registro, no Vale do Ribeira, em São Paulo. A jovem tinha acabado de sair do Centro Universitário do Vale do Ribeira (Unisepe), quando ligou para o namorado pedindo socorro. No dia seguinte ao desaparecimento, uma moradora da região localizou o corpo.

Ianca estava no primeiro ano do curso de farmácia e, após o término das aulas, na quarta-feira (11), se despediu dos amigos e deixou a universidade. Logo depois, ela ligou para o namorado, desesperada e pedindo ajuda. A ligação foi encerrada e os familiares não conseguiram mais contato com a jovem.

Ela era procurada quando, na manhã de quinta-feira (12), uma moradora encontrou o corpo em uma área de mata no bairro Bromélias. As polícias Militar e Civil foram acionadas e, nas proximidades da vítima, encontraram um chinelo e uma mochila suja de sangue. O material foi recolhido e encaminhado para perícia.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que ainda busca entender o que aconteceu com a estudante. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o suspeito pelo crime. Até a manhã desta sexta-feira (13), no entanto, o caso continuava sendo um mistério.

A Unisepe publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte de Ianca. “Nossos corações estão em luto pela perda irreparável de nossa querida aluna do curso de farmácia. Que a paz a envolva, e a sua memória seja eternamente lembrada”.