Eleições em SP: Pesquisa confirma cenário em que líderes começam a se descolar de Pablo Marçal

Apontada na pesquisa de ontem do Datafolha, o levantamento feito pelo Paraná Pesquisa mostra cenário semelhante onde os favoritos na corrida à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) começam a deixar para trás o azarão Pablo Marçal (PRTB), que viu no final de agosto sua campanha subir repentinamente nas últimas semanas.

O levantamento indica que Ricardo Nunes lidera com, 25,1% das intenções de voto, seguido por Boulos com 24,7% e por Marçal, com 21%. Como a margem de erro desta pesquisa é de 2,6 pontos percentuais, tecnicamente os três estariam empatados, mas mesmo dentro da margem é possível enxergar que o influenciador está perdendo fôlego semana após semana.

No segundo escalão, José Luiz Datena (PSDB) aparece atrás da deputada federal Tabata Amaral (PSB). Ele tem 7,1% das intenções de voto, enquanto Tabata possui 7,9%.

Confira o cenário da pesquisa:

Ricardo Nunes (MDB): 25,1%

Guilherme Boulos (PSol): 24,7%

Pablo Marçal (PRTB): 21,0%

Tabata Amaral (PSB): 7,9%

José Luiz Datena (PSDB): 7,1%

Marina Helena (Novo): 2,1%

João Pimenta (PCO): 0,5%

Bebeto Haddad (DC): 0,3%

Ricardo Senese (UP): 0,3%

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,2%

Em branco/nulo/nenhum: 6,5%

Não sabem/não responderam: 4,5

O levantamento do Paraná Pesquisa ouviu 1,5 mil eleitores da Capital entre os dias 9 e 12 de setembro e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-00319/2024. O índice de confiança da pesquisa é de 95%.