Caminhão desgovernado cai no vão entre viadutos na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo

O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e caiu no vão entre dois viadutos na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (12). O acidente ocorreu na altura do Km 227, perto do acesso à Rodovia Fernão Dias, por volta das 5h20. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, por volta das 10h, ainda atuava no socorro à vítima, que ficou presa às ferragens.

Por conta da operação de resgate, o fluxo de veículos foi parcialmente bloqueado na pista sentido Rio de Janeiro. Já na faixa expressa, sentido São Paulo, o bloqueio gerava mais de 18 quilômetros de congestionamento.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima e sobre quando o trecho da rodovia será liberado.

Caminhão caiu em vão entre dois viadutos na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo (Reprodução/TV Globo)

Caminhão-tanque pega fogo

Em outro trecho da Dutra, na altura da cidade de São José dos Campos, no interior paulista, um caminhão-tanque pegou fogo na manhã de hoje. Um vídeo mostra o veículo em chamas (assista abaixo):

A concessionária CCR RioSP, que administra a rodovia, disse que esse acidente ocorreu às 6h38, na altura do quilômetro 152, no sentido ao Rio de Janeiro. O veículo estava vazio no momento em que as chamas começaram e o condutor não se feriu.

Os bombeiros também foram acionados e controlaram as chamas. O trecho precisou ser interditado para o atendimento e apenas uma faixa seguia liberada, por volta das 10h, causando lentidão no trânsito local.