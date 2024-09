Bomba de posto de combustíveis explode ao ser atingida por carro em Mauá; vídeo mostra estragos

Uma explosão ocorreu em um posto de combustíveis no Parque São Vicente, em Mauá, no ABC Paulista, na madrugada desta quinta-feira (12). Um motorista que seguia pela via perdeu o controle da direção e atingiu uma das bombas, que ficou em chamas. Além do carro desgovernado, outra van que estava no local foi destruída. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

Um vídeo, divulgado pelo “SBT News”, mostra os estragos no posto de combustíveis (assista abaixo):

O caso aconteceu no posto que fica na Avenida João Ramalho, na altura do número 1.738, próximo à Rua General Castilho de Lima. Testemunhas contaram que o carro desgovernado entrou no estabelecimento, colidiu contra a van e atingiu a bomba de abastecimento, que explodiu. Ambos os veículos acabaram destruídos pelo fogo.

O motorista que perdeu o controle da direção, um passageiro e o condutor da van foram retirados dos veículos rapidamente por funcionários do posto, mas sofreram lesões. Eles foram levados ao Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, em Mauá. Não há outros detalhes sobre os estados de saúde deles.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou cerca de 30 minutos para extinguir as chamas. Por conta do fogo, parte do teto do posto desabou e o local foi interditado para a realização da perícia.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá, que vai apurar as circunstâncias do acidente.