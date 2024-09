108 peças de sushi no almoço e 14 panquecas no jantar: como era a dieta de fisiculturista morto aos 36 anos

A morte do fisiculturista Illia ‘Golem’ Yefimchyk, de 36 anos, pegou os seguidores do atleta de surpresa. Conhecido por sua forma física única e participação constante em competições, o “Golem”, como era conhecido, tinha uma série de seguidores em suas redes sociais e no YouTube, onde costumava compartilhar registros de sua rotina intensa de treinos e dieta regrada.

ANÚNCIO

Segundo Anna, esposa de Illia, a morte do atleta de Belarus ocorreu dois dias após ele sofrer uma parada cardíaca na última semana. No dia 6 de setembro ele chegou a ser socorrido e levado de helicóptero para um hospital local, mas teve morte cerebral confirmada dois dias depois. Apesar disso, as causas da morte não foram detalhadas pela imprensa local.

Dieta restrita e rotina de treinos

Reconhecido internacionalmente, Illia chamava atenção por seu físico. Com 1,85 metros de altura, ele pesava 160 quilos e mantinha o corpo torneado para as competições de fisiculturismo. Para tal, ele seguia uma dieta restrita e direcionada composta por 16.500 calorias diárias dividias em, ao menos, sete refeições.

Conforme publicado pelo O Globo, seu objetivo era seguir os passos de Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. De acordo com a revista Men’s Health, ele era capaz de levantar 272 quilos no supino e 317 quilos no levantamento terra.

Na mesma publicação a revista também divulgou um cardápio exemplificando como era a dieta do atleta. Veja: